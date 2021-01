10 milhões de euros, um preço realista por Umtiti

Apesar do bom desempenho mostrado contra o Granada, em uma partida na qual o Barcelona ficu sem zagueiros, a Supercopa mostrou a realidade para Samuel Umtiti.

Esquecido por Ronald Koeman, o zagueiro continua na porta de saída do Camp Nou, onde foi contratado para ser uma referência no sistema defensivo.

No entanto, as lesões passaram a castigar o campeão Mundial com a França em 2018, e tudo isso mudou. Nas duas última temporadas entrou em campo 15 e 18 vezes, respectivamente.

Ficou para trás na disputa com Lenglet, que também não apresentou um desempenho elevado até o momento. Na atual temporada, entrou em campo apenas quatro vezes com Koeman.

Os rumores apontaram o interesse de clubes como Lyon e Nice. O Barça, por sua vez, sonha em recuperar parte do investimento feito (25 milhões de euros), mas já estaria satisfeito em receber 10 pelo jogador de 27 anos.