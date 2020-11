100% na Champions, Barcelona garante vaga nas oitavas

Com três vitórias nas três primeiras rodadas da Champions League, o Barcelona chegou ao Olímpico de Kiev podendo garantir a classificação antecipada para as oitavas de final diante de ucranianos praticamente eliminados. Até um empate poderia dar a vaga à equipe catalã dependendo do jogo da Juventus.

O primeiro tempo teve poucas chances de gol e amplo domínio do time de Koeman, que optou por uma escalação muito diferente da habitual. Com a situação confortável no grupo e em meio a um calendário apertado, o técnico abriu mão de vários dos principais atletas para tentar se recuperar no Campeonato Espanhol.

Francisco Trincão e Philippe Coutinho tiveram as raras tentativas contra o goleiro Bushchan nos 45 minutos iniciais. Ter Stegen, por sua vez, não foi ameaçado e viu apenas De Pena finalizar, sem perigo, antes de o juiz apitar encerrando a primeira etapa.

Após voltarem dos vestiários, os catalães mantiveram a postura ofensiva e intensificaram as tentativas de abrir o placar. Em menos de 15 minutos, conseguiram uma vantagem dupla.

O placar foi aberto por Sergiño Dest aos 52 minutos. Dentro da área, o lateral dos Estados Unidos pegou a bola que estava dominada por Martin Braithwaite, ajeitou e chutou cruzado para o fundo do gol.

Quatro minutos depois, Braithwaite ampliou em cobrança de escanteio. O atacante estava no segundo pau e contou com desvio do estreante Mingueza para receber e mandar de primeira para dentro.

Aos 69 minutos, o camisa 9 voltou a marcar. O terceiro gol saiu em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio dinamarquês. Ele bateu no canto direito do goleiro, que saltou para o lado certo, mas não alcançou.

Apesar da ampla vantagem, os visitantes mantiveram a pressão até os acréscimos, quando Griezmann fez o quarto. Após boa troca de passes, o francês recebeu a bola no meio da área, dominou no primeiro toque e fechou o placar no segundo. Uma goleada justa para selar a vaga.

Com o resultado, o Barcelona chega a 12 pontos, mantém a liderança e garante sua vaga para as oitavas de final da Champions League. A Juventus também confirmou sua classificação. O Dínamo de Kiev, por sua vez, soma um ponto e não tem chances de avançar.

A próxima rodada está prevista para o dia 2 de dezembro, quando os catalães visitam o Ferecváros e a Juventus recebe os ucranianos.