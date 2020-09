100 vezes Cristiano: golaço de falta para colocar Portugal na frente

Cristiano Ronaldo não se cansa de bater recordes... nessa terça-feira fo a vez de atingir os 100 gols com a camisa da Seleção Portuguesa.

No finalzinho do segundo tempo, Svensson cometeu uma falta frontal em João Moutinho, recebeu o segundo amarelo e acabou sendo expulso.

Cristiano Ronaldo, que não tem nada a ver com isso, ajeitou a redonda com carinho e acertou um lindo chute no ângulo de Olsen.