101 dias depois, chegou a vez de Odriozola?

101 dias se passaram desde a última vez que Odriozola entrou em campo com a camisa do Real Madrid. Foi na vitória em casa por 1 a 0 diante do Valladolid. Desde então, o lateral chegou a ser tratado como uma terceira opção devido aos problemas físicos ou pela ascensão de Lucas Vázquez.

No últimos jogos, com a volta de Carvajal, Vázquez passou a jogar no ataque. No entanto, o lateral titular da equipe sentiu alguns problemas físicos e não viajou com o grupo até Pamplona.

Essa seria a grande chance de Odriozola voltar, mas contra ele pesa a falta de ritmo competitivo. Resta saber se Zidane está disposto a apostar pelo jovem espanhol no meio da disputa contra o Atlético de Madrid.