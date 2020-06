111 milhões? O Barça está cheio de dúvidas sobre Lautaro

Antes do COVID-19, o pagamento de mais de 100 milhões de euros por um jogador era normal. Mas isso é passado. Nesta temporada, não haverá muitas contratações desse estilo.

A pandemia causou estragos em termos econômicos também. Muitas equipes foram forçadas a solicitar um ERTE (demissão temporária remunerada) para sobreviver.

Com esse cenário, o Barça estaria pensando no que fazer com Lautaro, diz 'AS'. Eles temem, na entidade 'culé', as críticas que poderiam receber se pagassem os 111 milhões de euros estipulados na cláusula do atacante.

O portal 'AS' usa Timo Werner como exemplo. Assim como Lautaro, seu contrato com o RB Leipzig terminou em 2023. O Chelsea o contratou por cerca de 55 milhões de euros, um número muito distante dos mais de 100 mlhões que a Inter pede pelo seu jogador.

Os tempos mudaram e a Inter, considera o Barça, deve reduzir consideravelmente suas reivindicações financeiras. Caso contrário, assegura esta fonte, os catalães vão pensar muito em realizar ou não sua transferência.

A alternativa, se a Inter relutar em diminuir o seu valor, explica 'AS', seria contar com Luis Suárez por mais um ano e esperar para tentar contratar Lautaro na temporada que vem. Esta fonte não descarta que o Barça tenha cogitado o retorno de Neymar...

Enquanto isso, na Inter, eles estão calmos. "Estou otimista, acho que Lautaro continuará", disse Marotta, CEO do clube 'Nerazzurro' recentemente.