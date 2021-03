119 anos de Real Madrid: mais de um século de história

Apesar do fato de que no próximo domingo o Real Madrid joga um grande jogo da temporada no clássico contra o Atlético de Madrid, na Wanda Metropolitano, a equipe merengue está de festa e comemora neste sábado, 6 de março de 2021, uma data especial.

E é que o clube do Santiago Bernabéu cumpre 119 anos de existência. No passado ficou aquele 1902 no qual o time merengue começou a dar os primeiros passos num mundo do futebol no qual hoje é uma grande referência.

Nomeado pela FIFA como o Melhor Clube do Século XX, o time agora comandado por Florentino Pérez vem conquistando ao longo de mais de 100 anos inúmeros títulos e reconhecimentos quase quiméricos para as demais entidades.

Com 34 Ligas e 19 Copas do Rei em sua sala de troféus, são as 13 Liga dos Campeões que em grande parte gerou a grandeza do clube da capital da Espanha a nível mundial.

Além dessas conquistas, o Real Madrid também pode se orgulhar de ter conquistado o logro mundial entre a Copa Intercontinental e a Mundial de Clubes sete vezes. A isso ele soma quatro Supercopas da Europa, duas Copas UEFA, onze Supercopas da Espanha, uma Copa da Liga, duas Copas Latinas e duas Copinhas do Mundo.

Uma lista de troféus invejável que não para de crescer quase ano a ano e que veio das mãos de alguns dos melhores jogadores da história do futebol como Alfredo di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário...

Além disso, as conquistas merengues não se limitam ao futebol, já que sua equipe de basquete também é a mais exitosa do Velho Continente e tem, entre outras conquistas, 35 Ligas, 28 Copas do Rei e 10 Copas da Europa.