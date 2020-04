12 craques que jogaram com Messi e Cristiano apontam o melhor

Cristiano ou Messi? O debate não tem fim, mas é sempre interessante adicionar uma nova perspectiva. Nessa ocasião, o jornal 'The Sun', recopilou declarações passadas de 12 craques sobre o tema.

Para a decepção dos fãs, seis dos jogadores ou ex-jogadores ficaram em cima do muro. Para Deco: "Está claro que tanto Leo como Cristiano são os maiores, mas ninguém me impressionou mais do que Ronaldinho", o mesmo pensam Dybala, Higuaín, Carlos Tévez, Semedo e André Gomes.

Di María sim deu a sua opinião: "Messi é o melhor do mundo, não há dúvida sobre isso". Opinião compartilhada por Fernando Gago e Ezequel Garay, além de Piqué e Henrik Larsson, que assegurou: "Não é desse mundo".

O único que rompe essa dinâmica e está ao lado de Cristiano é Gabriel Heinze, que jogou ao lado do luso no Mancehster United. Com todos os votos computados, Messi ganha por 5 a 1.