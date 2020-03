12 dias decisivos para Militão

Com o título da LaLiga mais do que possível, o Real Madrid jogará seu futuro europeu na Inglaterra, onde visitará o Manchester City em 17 de março.

O resultado da primeira partida, com a virada dos de Pep Guardiola e Sergio Ramos expulso por parar Gabriel Jesus, que ficava no mano a mano com Courtois, forçará grandes mudanças em Manchester.

Para cobrir a ausência do capitão, Zinedine Zidane terá de colocar Éder Militão no eixo da zaga, ao lado de Raphaël Varane. O brasileiro, ex-Porto, não teve tanta influência sobre o time merengue quanto esperava, mas o Real Madrid o contratou para isso.

Há muitas expectativas no zagueiro, que deve formar a defesa titular da equipe de Chamartín ao lado do francês em alguns anos, quando Sergio Ramos tiver que embarcar no caminho da aposentadoria.

Na temporada atual, Militão jogou apenas 12 jogos, com dez titularidades e apenas 902 minutos de jogo. Muito pouco para um jogador que chegou ao Bernabéu do Porto e depois de jogar 47 jogos, com impressionantes 4.150 minutos de jogo.

Sua adaptação foi lenta, apesar de que já se contava com ele, e não joga desde o catastrófico 3-4 contra a Real Sociedad. Seus outros três jogos deste 2020 foram contra o Unionistas na Copa, contra o Sevilla na LaLiga e contra o Getafe, confronto no qual teve uma atuação integral.

Olhando para a partida de volta da Liga dos Campeões, Zidane pode optar por dar minutos ao brasileiro contra o Betis e o Eibar, próximos compromissos do clube, embora, levando em conta o que o Real Madrid está disputando na Liga, há também a possibilidade de o francês continuar utilzando seus intocáveis ​​Varane e Ramos enquanto pode.