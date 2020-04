13 anos do dia em que Messi virou herdeiro de Maradona

Messi faz 697 gols para se colocar como um dos melhores jogadores da história. 697 gols e muito mais, porque o argentino deu 273 assistências aos seus companheiros de equipe e, além dos números, confirmou no campo de jogo que ele está no patamar dos maiores nomes desse esporte.

Em 18 de abril de 2020, um momento especial completa 13 anos: o lance que deixou claro que Leo seria o sucessor de Maradona. O dia em que Messi deixou de ser um dos tantos bons jogadores que passaram pelo Barcelona para se tornar o homem que poderia mudar o futuro do time.

Naquela quarta-feira de abril, Barcelona e Getafe se enfrentaram nas semifinais da Copa do Rei, jogo que entrou para a história. Não apenas por causa dos 4 a 0 da volta, placar com o qual o Getafe alcançou virou o 5 a 2 da ida e avançou para a final, mas também por causa do que aconteceu na partida do Camp Nou.

Na ausência de Ronaldinho, Lionel deu um gol de presente a Xavi para abrir o placar. Um lance que colocou o Barcelona em vantagem, mas que foi ofuscado por um dos melhores gols da carreira de Messi, que viria em seguida.

Aos 29 minutos, o argentino pegou a bola no meio-campo, acionou o turbo e deixou Paredes, Nacho, Belenguer, Cortés, Alexis e Luis García para trás. Quase sem ângulo, assinou uma obra de arte.

O lance foi comparado ao que Maradona fez contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 no México e que Messi quase repetiu na final da Copa do Rei de 2015 contra o Athletic de Bilbao.

O próprio Leo faria o 3 a 0 antes do intervalo com um ótimo chute e o Barcelona parecia ter a vaga garantina na final, apesar do Getafe atacar com grande perigo contra a defesa composta por Zambrotta, Puyol, Márquez e Gio.

Güiza e Nacho descontaram no segundo tempo e Gudjohnsen e Eto'o fecharam o placar em 5 a 2.

O 4 a 0 do jogo de volta surpreendeu, com gols de Casquero, Güiza (dois) e Vivar Dorado e eliminou o Barcelona, mas não tirou de nossas memórias o golaço do argentino em 18 de abril, quando começou a se tornar esse jogador de outra galáxia.