130 milhões ou Sancho fica Dortmund

Jadon Sancho é o nome mais desejado em Old Trafford. Solskjaer sonha em ter o inglês no seu ataque.

Mas o Borussia Dortmund não está disposto a permitir que o sonho do norueguês se realize. A imprensa inglesa garante que o clube aurinegro não reduziu as suas aspirações financeiras mesmo com a crise.

De acordo com o 'The Telegraph', o Borussia Dortmund taxou Jadon Sancho em 130 milhões de euros. Não escutará nenhuma oferta de valor inferior.

Antes da crise sanitário, explicou o 'Daily Mail', o Borussia chegou a receber ofertas superiores aos 140 milhões por sua estrela. E o clube havia recusado todas.

Agora, o United oferece 115 milhões por ele, valor que não atende as exigências do Dortmund... Resta saber quais serão os próximos capítulos dessa história.