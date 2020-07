150 milhões de razões para manter Conte

A Inter não apresentou sua melhor versão após a paralisação. Os 'neroazzurri' já estão em quarto na tabela depois de mais um torpeço (2-2 em Verona) e as dúvidas já estão sobrevoando Antonio Conte e seu futuro.

No entanto, o treinador tem um motivo de muito mais peso do que qualquer outro dentro do esporte. E é que sua demissão envolveria uma despesa de 150 milhões de euros, conforme explicado pelo 'Corriere dello Sport'.

Suning, a empresa proprietária da Inter, fez uma simulação a partir da qual tirou essa milionária conclusão. Ela se trata do quando custaria acabar a relação com o corpo técnico, com Conte como o treinador mais bem pago, com 12 milhões por ano, a busca por uma nova equipe e o que resta a ser pago ao ex-técnico Spalletti.

O meio acima mencionado já dá certos nomes que soam para substituí-lo, mas a questão econômica apoia um Conte que já teve seus altos e baixos com o clube.

Após a derrota para o Bologna em casa (1-2), há algumas semanas, o treinador estrelou uma colisão com os jogadores. Além disso, houve também a visita nunca agradável nesses casos da diretoria ao vestiário.