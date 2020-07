159 milhões investidos... para acabar na zona de rebaixamento

O Aston Villa foi muito promissor no verão de 2019. O clube foi reforçado de uma maneira imponente.

Como assinala 'AS', foram investidos 159 milhões de euros em contratações. Um quantia nada modesta.

De fato, o Aston Villa foi a quarta equipe na Inglaterra a gastar mais dinheiro para trazer novas peças para sua equipe. Um ano depois, ele não colheu os frutos esperados.

Restam apenas algumas rodadas e, no momento, o Aston Villa é o 18º na classificação da Premier League. Está na zona de rebaixamento com a corda no pescoço.

Eles ainda têm tempo para lutar e tentar mudar uma temporada que, em qualquer caso, será lembrada pelos mais de 150 milhões investidos para acabar flertando com a descida.