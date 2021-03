16 a 0! Corinthians goleia na estreia da Libertadores Feminina

O time feminino do Corinthians deu início à briga pelo segundo título seguido da Libertadores. A estreia foi nessa sexta-feira no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Buenos Aires.

A equipe brasileira teve grande facilidade para superar seu primeiro adversário, com goleada de 16 a 0 sobre o El Nacional, do Equador. Os gols foram marcados por Victoria Albuquerque (3), Gabi Nunes (3), Grazi (3), Crivelari (2), Pardal (1), Gabi Zanotti (1), Poliana (1), Tamires (1) e Adriana (1).

O resultado deixa o Corinthians com a liderança do grupo A, que também conta com Universitário (PER) e América de Cali (COL). O próximo jogo está marcado para a próxima segunda-feira, quando enfrenta a equipe peruana.

A Libertadores Feminina 2021 é realizada na Argentina até 21 de março e tem 16 participantes, que foram divididos em quatro grupos formados por quatro equipes. Além do Corinthians, atual campeão, o Brasil será representado por Avaí Kindermann e Ferroviária.