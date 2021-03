16 anos de uma das maiores genialidades de Ronaldinho

O gol marcado por Ronaldinho no Stamford Bridge contra o Chelsea completa 16 anos nesta segunda-feira e continua sendo um dos melhores lances da história da Liga dos Campeões.

Depois de um início desastroso, em que o Barcelona perdia por 3 a 0 em 19 minutos, um pênalti convertido pelo brasileiro deu vida ao time catalão, que havia trazido de casa uma vantagem de 2 a 1.

Aos 38 minutos, Ronaldinho voltou à ação e se superou para marcar um dos gols mais lembrados de sua carreira. Após receber de Iniesta e, apesar de estar rodeado pelos rivais do Chelsea, ele surpreendeu com um chute que ninguém esperada.

Sem sair do lugar, o craque dominou, observou as opções gingando diante da marcação e mandou uma finalização precisa no canto direito de Peter Cech, que ficou sem reação.

O golaço ficou para a história, mas a campanha do Barcelona naquela Liga dos Campeões terminou ali. A equipe era presidida por Joan Laporta, que agora retorna para tentar recuperar momentos históricos semelhantes.