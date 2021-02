19 anos, estreia e expulsão em dois minutos: a entrada brutal de Jankewitz

O nervosismo por disputar seu primeiro jogo como titular do Southampton pode ter atrapalhado o jovem Jankewitz, que permaneceu em campo durante menos de dois minutos.

O jogador havia disputado apenas alguns minutos na Premier League e nunca se esquecerá desta terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, quando ele foi protagonista de uma agressão aparentemente acidental em McTominay.

Jankewitz chegou tarde demais para uma bola dividida e atingiu com as travas da chuteira o joelho do jogador dos 'red devils', que ficou caído no chão.

Não atingiu o adversário em cheio, então felizmente não resultou em uma lesão grave no joelho. O chute atingiu a coxa de McTominay, que ficou com marcas vermelhas na pele, a mesma cor do cartão recebido imediatamente.