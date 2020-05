2 por 1: a oferta do PSG a Inter

Os novos tempos obrigam os clubes a pensarem de forma criativa na hora de contratar. O PSG busca uma fórmula para poder baratear o valor da opção de compra de Mauro Icardi para a temporada 2020-21.

De acordo com o jornal 'L'Équipe', os franceses pretendem oferecer dois jogadores a Inter de Milão pelo atacante argentino. A citada fonte aponta Leandro Paredes e Julian Draxler como moedas de troca.

Icardi chegou ao PSG em 2019 por empréstimo, mas com uma cláusula de opção de compra no valor de 70 milhões de euros. No clube francês o atacante viveu altos e baixos.

Mas finalmente, com a possível saída de Cavani, o clube volta a apertar pelo jogador da Inter. Resta saber se os dois atletas oferecidos são do agrado de Antonio Conte.