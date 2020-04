20.000 testes e exames periódicos para a volta da Bundesliga

A Liga Alemã de Futebol (DFL) apresentou seu plano de retomar a temporada na Primeira e na Segunda Divisão da Bundesliga com jogos a portas fechadas, embora sem marcar uma data específica.

"Seria pretensioso da nossa parte marcar uma data", disse Christian Seifert, diretor-gerente da DFL, que, no entanto, descartou que eles pudessem começar a jogar no primeiro final de semana de maio.

"O fato de agora podermos discutir a retomada da temporada é resultado da eficiência das autoridades alemãs e não da DFL", acrescentou.

Espera-se que uma data específica saia da próxima reunião da chanceler Angela Merkel e dos primeiros ministros dos estados federados, em uma semana.

No entanto, por dois dias, a data possível foi considerada em 9 de maio, após a data mencionada pelo primeiro-ministro bávaro Markus Söder e seu colega da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet. De qualquer forma, Seifert disse que o ideal seria poder terminar a temporada em 30 de julho, embora tenha esclarecido que também seria possível jogar até julho.

Seifert, por outro lado, pediu compreensão e apoio ao objetivo da DFL de retomar a temporada, acrescentando que essa era a única maneira de "manter a Primeira e a Segunda Bundesliga".

Ao mesmo tempo, Seifert disse que entende que existem razões emocionais para rejeitar a ideia de que o futebol seja jogado novamente em meio à pandemia, mas lembrou que outros setores também estão se preparando para voltar ao trabalho.

Com base no plano apresentado, foi alcançado um acordo com as televisões que permite garantir liquidez aos clubes até pelo menos 30 de junho, embora os pagamentos sejam feitos sob a condição de que sejam reembolsados ​​no caso de a temporada ser jogar até o fim.

O plano é baseado em uma série de medidas preventivas, como limitar as pessoas nos estádios, até cerca de 300 contando jogadores e árbitros, e realizar testes para todos os envolvidos com alguma regularidade.

Este último ponto provocou algumas críticas daqueles que afirmam que os testes que seriam realizados nos jogadores, na equipe técnica e nos oficiais estariam ausentes em outros lugares. A esse respeito, Seifert afirmou que os testes a serem realizados corresponderiam a cerca de 0,4% das ações da Alemanha.

Na mídia, circulou a cifra de 20.000 testes que deveriam ser realizados para finalizar a temporada, que o diretor médico da Federação Alemã de Futebol (DFB), Tim Meyer, chamou de "realista".

No entanto, Meyer disse que provavelmente haveria menos testes, já que a parte final da temporada se concentraria em oito ou nove semanas e não em dez, como alguns estimavam.