20 anos do guardanapo que levou Messi ao Barcelona

Em 2000, um garotinho do Newell's fazia loucuras nos campos de Rosário. O agente Horacio Gaggioli se mudou para Barcelona e levou o pequeno Leo para a Ciudad Condal. O mini craque também precisava de um tratamento hormonal para continuar seu crescimento. Assim começou a história do Barça de Messi, embora não tenha sido fácil de cristalizar.

Organizaram um jogo de juvenis contra cadetes e levaram Carles Rexach para assistir. Então, da diretoria, ficou absolutamente maravilhado com o futebol do argentino. Rexach se encontrou com o famoso agente Josep Maria Minguella y Gaggioli em um restaurante pouco depois e, em um guardanapo, foi feito o primeiro contrato de Leo Messi.

O guardanapo diz o seguinte: "Em Barcelona, ​​no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos Srs. Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, ​​assume sob sua responsabilidade e apesar de algumas opiniões contra a assinatura ao jogador Lionel Messi, desde que cumpramos os valores acordados. "

Havia certas dúvidas com a operação devido à complexa situação familiar e física de Messi, mas Rexach tomou a decisão e o Barça nunca poderá devolver tudo o que recebeu das chuteiras de Leo. Esse primeiro documento, aliás, está no cofre de um banco.

Num papel improvisado em um bar de Barcelona, ​​uma história que dura duas décadas começou a ser forjada. Em todo esse tempo, Messi tornou-se um dos melhores jogadores da história, levando a equipe catalã ao topo da tabela.

Nem todos os componentes da equipe do Barcelona estavam de acordo com a proposta de Rexach. O papel assinado no guardanapo foi fundamental para a resposta afirmativa da família de Leo Messi.

"Eu estava na Argentina quando me falaram sobre um menino chamado Messi. Pensei que estivessem falando sobre um menino de 18, 20 anos. E como ele estava na Argentina, fui dar uma olhada nele. Quando me contaram que o menino tinha 12 anos, fiquei um pouco surpreso", Rexach lembrou em março de 2018 ao 'Sport'.