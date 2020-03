20 craques internacionais que jogam na China

A China tornou-se um campo aberto para a chegada de jogadores de renome com uma longa carreira internacional desde os anos 2000. Mesmo com a aplicação de regulamentos sobre salários e a pandemia de coronavírus, este país continua a ter jogadores valiosos em sua estrutura esportiva, seja na Superliga ou na Primeira Liga.



Um dos clubes mais talentosos é o Shanghai SIPG, com Oscar, Marko Arnautović e Hulk na mesma lista. Duas outras instituições importantes são Guangzhou Evergrande e Guangzhou R&F, representadas em campo por Paulinho e Anderson Talisca, por um lado, e Moussa Dembelé, por outro.





A lista de profissionais destacados continua com(Shandong Luneng Taishan), Renato Augusto, Cédric Bakambu, Jonathan Viera (Pequim Sinobo Guoan),(Jiangsu Suning),(Xangai Greenland Shenhua),(Dalian Professional) e(Beijing Renhe).Além disso, outros jogadores de destaque na Europa conferem hierarquia ao futebol chinês:(Qingdao Huanghai),(Guizhou Hengfeng),(Shijiazhuang Ever Bright),(Chongqing Dangdai Lifan) e(Tianjin Teda) )merece uma situação especial, zagueiro que conquistou trêse é popular em Sevilha, mas que deve esperar para jogar com seu novo time,, devido ao fato de estar localizado na cidade onde o coronavírus surgiu.