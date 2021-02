20 times espanhóis já têm Messi como maior carrasco

Lionel Messi é um pesadelo para qualquer adversário, mas é um vilão especial para 20 times, que têm o argentino como o jogador que mais superou seus goleiros na história.

Dos 20, 12 são da primeira divisão: Sevilla (29 gols), Atlético de Madrid (26), Valencia (25), Osasuna (23), Levante (22), Betis (21), Eibar (20), Real Madrid (18), Athletic (18), Villarreal (15), Granada (14) e Alavés (10).

Outros sete estão no segundo nível: Espanyol (22), Rayo Vallecano (17), Mallorca (14), Zaragoza (13, empatado com Puskas e Raúl), Almería (11), Leganés (9) e Girona (4, igualado com Charles, Cristiano Ronaldo e Luis Suárez).

Completando a lista, está o Deportivo de la Coruña (20), que atualmente disputa a terceira divisão do futebol espanhol. Ainda nesta temporada, Messi pode incluir a Real Sociedad e o Huesca nessa relação de times. Basta fazer um gol no primeiro e dois no segundo.