21 ou 28 de junho, as possíveis datas do retorno da Liga Russa

A Liga da Primeira Divisão Russa (RPL) disse em comunicado as possíveis opções para retomar a competição, baseadas na recomendação da UEFA de que as ligas nacionais encerraram as competições nacionais em 2 de agosto.

Com a primeira opção, em 21 de junho, os dois primeiros dias seriam realizados uma vez por semana para aliviar a carga sobre os jogadores. As próximas cinco rodadas seriam jogadas no sábado e domingo, e também no meio da semana, e a última apenas no fim de semana.

A segunda proposta, no dia 28 do mesmo mês, implicaria um ciclo semanal no início e as sete rodadas restantes com partidas no meio da semana. Ambas as opções levam em consideração a possibilidade de terminar a Copa da Rússia, decisão que será tomada pela União Russa de Futebol.

A União Russa de Futebol (UFR), seguindo as recomendações das autoridades e da UEFA, suspendeu o campeonato da liga em 17 de março, inicialmente até 10 de abril, mas foi forçada a estender a medida até 31 de março. maio.

Por recomendação da UEFA, o campeonato na Rússia já foi descartado, embora a vantagem do Zenit sobre o segundo, Krasnodar, seja notável, nove pontos, faltando oito rodadas.

O RPL faz essa oferta aos clubes depois que a UEFA pediu às ligas que calendassem calendários para encerrar as competições atuais e enviar informações sobre as opções para a Suíça até 25 de maio.

Para os clubes russos, a participação nas competições europeias começará com a segunda pré-eliminatória, prevista para 11 a 13 de agosto.

O RPL e o UFR também estudaram várias restrições das autoridades russas e, levando em conta essas limitações, formularão recomendações para retomar o treinamento.

O guia fará referência a comportamentos individuais específicos durante o treinamento de confinamento e auto-isolamento, os exames médicos dos jogadores e as condições sob as quais o treinamento em grupo pode ser retomado antes de prosseguir para a fase em que as equipes participam do treinamento completo.

"Monitoramos as decisões do governo e estamos avaliando opções para o retorno de funcionários e jogadores do clube que deixaram o país. Qualquer cenário implica o cumprimento de todos os requisitos de quarentena e auto-isolamento decretados pelas autoridades", afirma o RPL.