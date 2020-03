22 anos e pode passar a ser um dos mais bem pagos da Itália

O futebol de Federicho Chiesa tem chamado a atenção de vários clubes como a Inter, o Manchester United, e a Juventus de Turim, e por isso, a Fiorentina quer dar um passo à frente o mais rápido possível.

Seu vínculo termina em 2022 e parece que a ideia do clube é a de renová-lo até 2023 ou 2024, como indicado pelo 'La Gazzetta dello Sport'.

Além disso, a equipe italiana está estudando todas as opções e a viabilidade econômica para oferecer a Chiesa um contrato no qual o colocaria entre os jogadores mais bem pagos do futebol italiano, ou seja, com quase cinco milhões de euros por temporada.

A Fiorentina tem que atuar rápido, pois, o preço de Chiesa está cerca de 70 milhões de euros, valor que qualquer um desses clubes interessados poderia chegar no mercado do meio do ano.