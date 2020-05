25 milhões de euros mais De Sciglio e Pjanic por Semedo

O Barcelona estaria perto de realizar uma jogada de mestre. De acordo com o diário 'Sport', o clube azulgrana teria chegado a um princípio de acordo com a Juve por Nelson Semedo. A 'Vecchia Signora' pagaria 25 milhões pelo lateral e mais dois jogadores: Pjanic e De Sciglio.

A Juve quer Semedo; o Barça quer Pjanic. Mas o clube espanhol considera que o seu lateral vale mais que o meia 'bianconero', apesar dos estudos de mercado apontarem o contrário.

Diante disso, os de Turim estariam dispostos a incluir o lateral Mattia de Sciglio e mais 25 milhões de euros para convencer os do Camp Nou.

A citada fonte aponta que o acordo está muito avançado, tanto que os contratos de Pjanic e De Sciglio com o Barça já estariam redigidos, e só faltaria chegar a um acordo com Semedo.

Com esses dois jogadores e os 25 milhões, o Barcelona espera poder pagar parte do passe de Lautaro, seu grande objetivo para a próxima janela. Além de cobrir um lateral com outro.