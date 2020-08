260 milhões do Atlético na banco contra o RB Leipzig?

DUGOUT_

O RB Leipzig e o Atlético de Madrid se enfrentam no próximo dia 13 de agosto pela Champions League. Um encontro decisivo para o time de Simeone e as suas aspirações na competição.

Mas, apesar da importância do duelo, três das suas grandes estrelas, justamente as mais caras dos últimos anos, poderiam começar no banco de reservas, de acordo com o 'Marca'.

Thomas Lemar, no verão de 2018, Álvaro Morata, no inverno de 2019, e João Félix nessa temporada, custaram ao Atlético impressionantes 260 milhões de euros.

Um investimento muito alto para jogadores que ainda não mostraram tudo que podem com a camisa 'colchonera' e que podem amargar a reserva contra o RB Lipzig.

72 milhões foram pagos por Lemar, o meia que teve apenas 28 minutos em campo nas últimas oito partidas. Morata custou 55 milhões, mas vive a sombra de Diego Costa, e por último, João Félix que por 127 milhões de euros pode ser banco para Correa e Llorente