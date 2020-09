3,5 milhões de euros para manter Callejón na Itália

Callejón não é mais jogador do Napoli e outro time italiano quer investir para mantê-lo no Campeonato Italiano, segundo a imprensa local.

O jornal 'La Gazzetta dello Sport' afirma que a Lazio está interessada no atacante espanhol e 'Estadio Depotivo' avança ao citar uma oferta de 3,5 milhões de euros por temporada.

Livre no mercado, o jogador poderá chegar de graça a quem oferecer um contrato com melhores condições. Acostumado com o futebol italiano, não seria necessária uma adaptação.

Aos 33 anos, Callejón vem de sete temporadas seguidas no Napoli após passagens por Real Madrid e Espanyol. No time da Serie A, ele somou 349 partidas, 82 gols e 74 assistências.