3 a 0 cancelado: Juventus e Napoli se enfrentarão

A Serie A teve uma importante decisão nesta terça-feira. O CONI decidiu favoravelmente ao Napoli em relação à disputa contra a Juventus pela terceira rodada do Campeonato Italuano.

Desta forma, o confronto vencido por 3-0 pela equipe 'Bianconera' foi anulado e o Napoli deixa de ser punido com a derrota, conforme informação publicada por 'La Gazzetta dello Sport'.

A partida no estádio da Juventus terá que ser disputada e a imprensa local já fala sobre a possibilidade da marcação do jogo para 13 de janeiro, adiando duelos da Coppa Itália.

O Napoli não apareceu para o confronto contra a Juventus devido a um surto de Covid-19, que motivou as autoridades de saúde a impedirem a viagem do time de Gattuso para a cidade do norte.

Na ocasião, a a equipe local apareceu no estádio e a Serie A considerou W.O. do time 'azzurro', levando à punição, agora cancelada, contra o Napoli.