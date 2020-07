3 anos de casados: o romântico vídeo de Antonela para Messi

Em 30 de junho de 2017, Leo Messi e Antonela Roccuzzo se casaram. Foi um dos dias mais especiais da vida do casal, que nesta terça-feira comemorou seu terceiro aniversário.

A mulher do jogador surpreendeu o camisa 10 do Barcelona com um vídeo romântico postado em suas redes sociais com imagens inéditas do casal e acompanhado por um bonito poema.

"Eu vou te amar e você vai me amar, eu te amo e essa é minha única verdade, e é nosso grande amor, que nunca morrerá. Feliz aniversário de 3 anos, meu amor. Eu te amo", escreveu Antonela.