300 milhões para comprar o Newcastle e um objetivo: Cristiano Ronaldo

300 milhões de euros e Cristiano Ronaldo como protagonista. Essa é a oferta de Evangeline Shen, diretora do 'Bellagraph Nova Group', para assumir o controle do Newcastle. Ela é uma empresária de sucesso com uma renda de cerca de 9 bilhões por ano.

Da Inglaterra, consta que ela é a principal candidata à administração da entidade depois que os investidores sauditas se retiraram da negociação. Eles ainda têm em mente sentar-se à mesa novamente, porém agora terão que se apressar agora que um rival competente surgiu.

O investimento inicial, necessário para convencer Mike Ashley - atual proprietário - e a contratação de Cristiano Ronaldo iria disparar as despesas da primeira temporada da equipe. Com um poder de compra avassalador, Evangeline Shen vê a operação viável.

A Premier League, que estava um tanto relutante em comprar de investidores sauditas, vê com melhores olhos que o comprador seja uma canadense. As razões são duas. O primeiro, o aumento da pirataria naquele país. A segunda, a chegada da estrela portuguesa, que multiplicaria as receitas.