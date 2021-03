32 jogadores que devem ser observados no Europeu Sub-21

O Europeu Sub-21 começa nessa quarta-feira com a primeira fase da disputa, a clássica fase de grupos. Posteriormente, entre 31 de maio e 6 de junho, terão início as eliminatórias.

Esse é o momento ideal para acompanhar de perto os jogadores de presente e futuro do 'Velho Continente'. Por isso, BeSoccer Pro, resolveu elaboram uma lista com os principais nomes da competição. Confira:

Grupo A:

Hungria: Tamas Kiss (20 anos, Puskás Akadémia) e Alen Skribek (19 anos, Budafoki) são alas do combinado. Com 58 e 47 de ELO atualmente (respectivamente), o extremo esquerdo e o extremo direito têm potencial para mais 76 e 71.

Alemanha: David Raum (22 anos, Greuther Fürth) e Margim Berisha (22 anos, Red Bull Salzburg) são os grandes nomes do conjunto germânico. O primeiro, com 65 de ELO e um potencial de 78, rende em alto nível na lateral-esquerda. O segundo, por sua vez, com 72 de ELO e 80 de potencial, já brilha na elite do futebol asutríaco.

Países Baixos: Cody Gakpo (21 anos, PSV) e Teun Koopmeiners (23 anos, AZ Alkmaar) são os destaques. O primeiro com 76 de ELO e 84 de potência, é outro grande talento surgido na escola holandesa, enquanto o segundo, com 87 de ELO e 89 de potencial, já é uma realidade na Eredivisie.

Romênia: os dois principais jogadores da equipe são crias do FCSB. Olimpu Morutan, de 21 anos e Darius Olaru de 23, possuem ELO de 64 e 67, respectivamente, podendo alcançar 77 e 75.

Grupo B:

República Tcheca: o Sparta Praga fornece os dois maiores talentos da seleção. Ladislav Krejci (21 anos, 68 de ELO, 80 de potencial e 187 cm de altura) é o principal meia da equipe. Marin Vitík (18 anos, 48 de ELO, 74 potencial e 192 cm de altura), por sua vez, é um zagueiro muito bom nas jogadas pelo alto.

Itália: a 'Azzurra', além de Sandro Tonali, tem em Giulio Maggiore (23 anos, Spezia) e Gabriele Zappa (21 anos, Cagliari) dois jogadores a serem acompanhados de perto. O primeiro, com ELO de 69 e preseça garantida na Serie A, enquanto o segundo tem 64 de ELO.

Eslovênia: Tamar Svetlin (19 anos, 55 de ELO e 77 de potencial) e Aljosa Matko (20 anos, 55 de ELO e 73 de potencial) são os jogadores a serem observados na Eslovênia.

Espanha: Gonzalo Villar e Abel Ruiz serão os comandados por levar 'La Roja' a mais um título da competição. Villar (64 de ELO e 75 de potencial) está dando os seus primeiros passos na Roma, enquanto Abel (62 de ELO e 72 de potencial) brilha no Sporting.

Grupo C:

Dinamarca: Brondy e Copenhague disponibilizam os melhores jogadores da equipe. Jesper Lindstrom (21 anos, 62 de ELO e 76 de potencial), e Victor Nelsson (22 anos, 70 de ELO e 80 de potencial).

França: 'Les Bleus', com Aouar como principal nome, conta também com um meia e um centroavante bem interessantes. Aurelien Tchouameni (21 anos, 72 de ELO e 82 de potencial), se destaca no Mônaco. Enquanto Amine Gouiri (21 anos, 74 de ELO e 83 de potencial), tem 16 gols pelo Nice nessa temporada.

Islândia: Isak Jóhannesson (17 anos, 58 de ELO e 82 de potencial, Norrköping) e Willum Willumsson (22 anos, 54 de ELO e 67 de potencial, BATE) são os principais nomes da equipe.

Rússia: o time russo tem dois nomes bem interessantes vindos de clubes de Moscou. Do CSKA vem Igor Diveev, zagueiro de 21 anos e um enorme físico (70 de ELO e 82 de potencial). Desde o Spartak vem Aleksandr Maksimenko, goleiro titular da equipe aos 22 anos (73 de ELO e 83 de potencial)

Grupo D:

Croácia: Luka Ivanusec (Dínamo Zagreb) e Domagoj Bradaric (Lille) são os nomes de destaque da equipe. Ambos já são realidade. O meia do Zagreb tem 22 anos (70 de ELO e 80 de potencial), enquanto Domagoj tem 21 (70 de ELO e 82 de potencial).

Inglaterra: os 'Three Lions' contam com uma das duplas mais conhecidas da competição. Hudson-Odoi (20 anos, Chelsea) e Max Aarons (21 anos, Norwich). O primeiro com 70 de ELO e 84 de potencial, enquanto o segundo tem (69 de ELO y 84 de potencial).

Portugal: o ataque do conjunto luso tem tudo para ser um dos mais temidos do torneio. Francisco Trincão (21 anos, 63 de ELO e 78 de potencial) dá os seus primeiro passos no Barcelona, enquanto Rafael Leao (21 anos, 71 de ELO e 81 de potencial) vai marcando seus gols no Milan.

Suíça: um zagueiro e um atacante são os principais nomes do time. Jordan Lotomba (22 anos, 68 de ELO e 79 de potencial) e Andi Zeqiri (57 de ELO e 74 de potencial).