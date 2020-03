48 horas de descanso como prêmio pelo 'Clásico'

Os gols de Vinicius e Mariano permitiram que o Real Madrid vencesse o Barcelona e retornasse à liderança da Liga Santander. Portanto, e com o cronograma apertado nas semanas anteriores, Zidane fez uma pausa.

Relatou o 'Mundo Deportivo' que o treinador deixou seus jogadores descansarem até quarta-feira, até 4 de março. Mais de 48 horas de descanso para recuperar a força.

O fato de o Real Madrid não ter jogos durante a semana faz com que Zidane consiga dosar a equipe. A próxima reunião será no domingo, 8 de março, no Benito Villamarín contra o Betis.

A vitória contra o Barcelona inspirou otimismo na equipe do Real Madrid. Vencer os próximos dois compromissos, contra o Betis e o Eibar, é importante para enfrentar o retorno da Champions League.

Vale lembrar que a equipe liderada por Zinedine Zidane perdeu partida de ida contra o Manchester City. Para passar para as quartas de final, Zidane deve reverter o 1-2 do Santiago Bernabéu.