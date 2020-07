61 milhões de euros: TAS rejeita cobrança do Santos ao Barcelona por Neymar

O clube catalão comunicou que o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) rejeitou integralmente o pedido do Santos para que o Barcelona pagasse 61 milhões de euros. O processo movido pelo clube brasileiro na FIFA envolve a contratação de Neymar.

O Santos alegou haver um suposto contrato secreto em 2013, quando o jogador e seu pai teriam recebido um bônus por não renovar e aceitar a transferência para o Camp Nou.

A justiça do esporte ainda condenou o Santos a pagar os custos do processo aos catalães no valor de 20 mil francos suíços – aproximadamente R$ 112.785 reais na cotação de hoje.

O comunicado do Barcelona

O Tribunal Arbitral do Esporte rejeitou integralmente o processo movido pelo Santos FC. na FIFA, no qual exigia do FC Barcelona o pagamento de 61.295.000 euros em indenizações, além de sanções esportivas, relacionadas com a contratação de Neymar. O TAS considera que o contrato entre o Santos e o jogador foi rescindido de mútuo acordo e que o FC Barcelona não violou o contrato de transferência quando pagou valores adicionais ao pai do jogador e à empresa N&N.

O Tribunal Arbitral do Esporte considera também que o FC Barcelona não cometeu nenhuma conduta fraudulenta quando assinou o pré-contrato com Neymar, nem quando assinou o contrato de transferência com o Santos.

Por último, o TAS condena o Santos a pagar os custos do processo ao FC Barcelona, no valor de 20 mil francos suíços – aproximadamente R$ 112.785 reais na cotação de hoje.