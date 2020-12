Pep Guardiola chegou a uma marca bastante especial como treinador de futebol. Nesse dia 05/12, seu Manchester City enfrentou o Fulham e saiu com a vitória por 2 a 0.

Porém, a marca especial não tem a ver com vitória, mas sim com jogos. Isso porque Pep chegou na marca de 700 jogos completados como treinador. Um belo número comemorado com uma vitória bastante importante.