8 expulsões e 0 gols: um GRE-NAL para ser esquecido

O Internacional, com um meio-campo bastante leve, vem fazendo uma campanha com estratégia diferente e estava pronto para surpreender os donos da casa.

O Grêmio vem de cinco jogos sem perder somando as competições e, jogando em casa, o psicológico estava todo a favor do tricolor gaúcho.

O time da casa começou atacando mais, buscando mais jogo e, aos 12 minutos, o Inter conseguiu dar sua primeira resposta com um belo chute de Boschilia.

Com o time colorado apresentando uma marcação mais encaixada, o equilíbrio da partida foi acontecer apenas aos 30 minutos, quando era impossível dizer qual time estava melhor.

O Grêmio com seu estilo de jogo utilizando os volantes por dentro contrastava com o Internacional preferindo as jogadas pelas alas externas.

Com Cebolinha não tão imponente como de costume e Boschilia, as melhores chances do 1º tempo não foram capazes de abrir o placar.

No segundo tempo, o Grêmio veio decidido, pressionando bastante desde o começo com Cebolinha e Matheuzinho. A entrada de Pepê também contribuiu para um jogo mais agressivo e que contou com duas bolas na trave: uma bomba de Edenílson da intermediária e um chute fruto de uma tabelinha entre Guerrero e Boschilia, com este chutando na trave na saída do goleiro.

E então começou o lance que acabou com qualquer brilhantismo do jogo: Edenilson e Luciano se agrediram e os dois times (incluindo reservas) começaram um tumulto que, por um bom tempo ficou na discussão e, após quatro expulsões, as agressões começaram e não se sabia se aquilo era UFC ou futebol. Confira o compilado de imagens e vídeos do momento que, infelizmente, foi o ápice do confronto:

Lista dos expulsos: Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda (Grêmio). Edenílson, Moisés, Cuesta e Praxedes (Inter).

Terminou em 0 a 0 um jogo que poderia ter tido gols. Poderia ter sido bonito. Mas quando falta respeito, nada mais importa.