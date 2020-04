80 milhões por Saúl

O Manchester United tem um caminho traçado para o início do mercado de transferências. O clube já sabe muito bem quem quer e quem não está nos planos para a próxima temporada.

Saúl é um dos nomes que ocupam um lugar de destaque na agenda 'red devil'. Tanto que o clube inglês estaria disposto a desembolsar até 80 milhões de euros pelo espanhol, de acordo com o diário 'AS'. No entanto, a sua cláusula é de 150 milhões.

O meia é peça fundamental no esquema do Atlético, por esse motivo, o clube não deve facilitar nada a sua saída. No United consideram que Pogba pode realmente abandonar Old Trafford e enxergam em Saúl o substituto perfeito.