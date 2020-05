Com pai asmático, Abraham teme volta da Premier

Na Premier, muitos jogadores estão receosos com a volta da competição. Os treinamentos devem começar na segunda-feira, mas alguns clubes já foram notificados com negativas caso não seja algo seguro.

Abraham, atacante do Chelsea, falou com o 'The Sun' sobre o seu caso em particular: "O meu pai tem asma. E se a Premier League voltar, eu ficar contagiado e trouxer o vírus para casa? Seria o pior que poderia acontecer! A última coisa que quero é me contagiar", disse.

"Estamos todos vendo o que se está acontecendo no mundo. Todos queremos que o futebol volte. Eu amo o futebol. A temporada estava sendo muito boa e desejo muito continuar. Mas o mais importante é que todos estejamos bem, sãos e salvos. Só depois poderá vir o futebol", revelou o jogador.

Por fim, o jovem Abraham fez um apelo as autoridades do Reino Unido. "A Premier e o Governo devem tomar uma decisão. Precisam dizer se é seguro. Se for, estou pronto para jogar".