"85% dos árbitros são torcedores do Madrid...como não vão apitar ao seu favor?"

Gerard Piqué está muito perto de voltar aos gramados com a camisa do Barcelona após a grave lesão sofrida no Wanda Metropolitano contra o Atlético de Madrid.

Enquanto esse momento não chega, o zagueiro vai dando o que falar fora de campo. Em uma entrevista ao 'Post United' o catalão disparou contra os árbitros e... o Real Madrid.

"Um antigo árbitro, não me lembro quem foi, talvez Iturralde, disse que 85% dos árbitros são torcedores do Madrid. É uma estatística que foi dita, você pode procurar. Como eles não apitariam a favor do Madrid? Inconscientemente, mas como eles podem não apitar mais em favor de um lado do que do outro? Afinal você é torcedor de um clube? Respeito totalmente o profissionalismo dos árbitros. Eu sei que eles tentam fazer o melhor trabalho possível, mas quando chega um momento de dúvida...", disparou o defensor.

Sobre o eterno rival, Piqué revelou que apesar de ter várias camisas do eterno rival após tantos 'Clásicos' disputados, nunca vestiu nenhuma. "Jamais vesti alguma. Troquei algumas e tenho camisas do Real Madrid em casa. Tenho de Cristiano, Benzema, Ramos... várias. Mas não consigo vesti-las", explicou.