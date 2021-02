Manchester United repete o maior massacre da Premier

Com mais jogadores em campo, o Manchester United goleou o Southampton. EFE

Wan-Bissaka, Rashford, Cavani, Bednarek (contra), Martial (duas vezes), McTominay, Bruno Fernandes e James marcaram os gols da vitória do Manchester United por 9 a 0 sobre o Southampton pela 22ª rodada da Premier League. É o mesmo placar das vitórias do Leicester sobre o Southampton em 2019 e do United sobre o Ipswich em 1995.