92 jogos sem público, em campos neutros e a cada três dias

É um plano que 'The Sun' revelou indica que os clubes da Premier League querem jogar as 92 partidas que faltam a portas fechadas e a cada três dias. Eles acham que assim a competição pode terminar dentro do prazo.

Para não perder tempo em deslocamentos, este projeto de emergência consideraria competir em dois ou três campos neutros localizados na região de Midlands. Uma Premier League no modo intenso e em uma área reduzida.

De acordo com o jornal britânico, os clubes da Premier apresentarão essa idéia à UEFA, que na reunião desta terça-feira decidiu adiar a Eurocopa, além das finais da Liga dos Campeões e da Europa League. Essas determinações dão tempo para as equipes apressarem o cronograma e finalizarem suas ligas.

A UEFA quer que os campeonatos terminem e até a Espanha, segundo sua federação, começa a ver que é possível concluir antes de 30 de junho, o que dias atrás era considerado impossível. A Premier já decidiu como quer fazer isso.