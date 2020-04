A 26ª LaLiga do Barça completa um ano!

Um ano depois, o Barça não sabe se será capaz de reemitir o título devido à crise de saúde do coronavírus, situação incerta na qual, mesmo, até foi proposto que o LaLiga terminasse a classificação do vigésimo sétimo dia, dando ao Barça é o título da liga, por ser o líder com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Esta situação, que parece estar longe de tomar forma, já que todos os jogadores querem concluir o campeonato, mesmo que seja no verão, é uma opção, já que dois terços dos jogos da LaLiga já foram disputados.

No entanto, a ideia é jogar as onze rodadas restantes, embora as condições de como o trecho final da temporada seja encarado sugiram que, sem dúvida, os estádios estarão vazios, com ou sem jogadores jogando as partidas.

O título da liga no ano passado foi o número 26 em sua história, que veio após um considerável domínio da equipe de Ernesto Valverde, embora sem grande futebol, mas a ilusão desse título caiu semanas depois, quando o Barcelona dinamitou em 7 de maio, em Liverpool, a vantagem da partida de ida das semifinais (3-0) da Liga dos Campeões (1 de maio), para cair na volta por 4-0.

Antes que a entidade voltasse ao infortúnio de uma eliminação sem mitigação na Europa, que foi adicionada à derrota na final da Copa del Rey, o último jogo da temporada, contra o Valencia, a equipe catalã não desperdiçou a chance de conquistar o título da LaLiga em casa contra o Levante e nesta segunda-feira, um ano atrás, Leo Messi, aos 62 minutos, dava a vitória ao seu time.

O Barcelona fechou um período de onze anos com oito títulos da Liga, o segundo consecutivo de Ernesto Valverde, que lhe rendeu uma renovação no final da temporada, apesar do fato de a decisão do presidente Josep Maria Bartomeu não ter o apoio majoritário do conselho.

Em janeiro de 2020, Bartomeu acabou demitindo Valverde, quando o Barça era o líder da LaLiga, estava vivo na Copa e se classificou para as oitavas da Liga dos Campeões.