A advertência de Flick a Alaba sobre Real Madrid e Barça

O contrato de Alaba com o Bayern de Munique expira em junho de 2021 e a prioridade da equipe bávara é a sua renovação. Mas, de momento, todas as tentativas fracassaram, já que o jogador sempre disse 'não'.

O Real Madrid e o Barcelona surgiram no horizonte como possíveis destinos para o defensor. Flick, falou sobre o assunto antes da partida contra o Köln.

''Não me preocupa o mercado de inverno agora mesmo. Ainda tenho esperanças de que renove com o Bayern porque acredito que tem a situação perfeita para crescer em Munique. Se diverte com a equipe, existe um bom ambiente e o Bayern é um dos melhores clubes do mundo", disse o treinador em declarações a 'Goal'.

E advertiu o jogador: "As condições aqui são as ideais para todo jogador. Acho que deveria pensar duas vezes".

No entanto, entende que a decisão é pessoal. "A decisão é sua e não a respeitaremos, obviamente, mas espero que fique. O que pense ou sinta é irrelevante", finalizou.