A agonia sem fim de Dybala

O jogador da Juventus, Paulo Dybala continua se recuperando da sua lesão no joelho sofrida na partida contra o Sassuolo no mês de janeiro. O atacante argentino utilizou as redes sociais para demonstrar a sua mais profunda tristeza por não conseguir ajudar a equipe nesse momento tão delicado.

"Nada me faria mais feliz do que ter a oportunidade de ajudar a equipe nesses últimos meses. O sofrimento é igual ou maior quando não podemos estar em campo com os companheiros. Ainda faltam dois meses e temos mais do que nunca estarmos unidos. Continuo treinando e estou ansioso para voltar depois da data FIFA. Nós somos Juve", escreveu a 'Joia' no Instagram.

Lesionado desde o dia 10 de janeiro, Dybala só disputou 16 partidas e marcou apenas três gols na atual temporada, números bem pobres para um jogador como ele.