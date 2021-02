A alternativa do Atlético caso o Chelsea não possa ir a Madrid

O avanço da pandemia no início de 2021 promete dar trabalho à UEFA e às oitavas da Liga dos Campeões. Por enquanto, as restrições devido às variantes do coronavírus impedirão o Liverpool de jogar na Alemanha contra o RB Leipzig.

Mas esta não é a única partida que está em dúvida. O portal 'AS' afirma que o Atlético de Madrid também estuda o que fazer caso o Chelsea não possa viajar à Espanha para jogar no próximo dia 23 de fevereiro no Wanda Metropolitano.

No momento, o Governo da Espanha impede a entrada de cidadãos britânicos. Na Alemanha, não há exceção para atletas profissionais, e resta saber se as autoridades de saúde permitem que o Chelsea chegue a Madri.

Diante dessa situação, o citado meio explica que a diretoria do Atlético está em busca de um estádio no continente onde a partida possa ser disputada. Obviamente, teria que ser em um país onde as expedições espanholas e inglesas pudessem entrar e sair sem problemas.

As limitações atuais permanecem até o dia 16 de fevereiro e a partida é no dia 23, mas a expectativa é que o governo as prorrogue por mais duas semanas, o que impediria a entrada de voos e navios do Reino Unido com passageiros não residentes ou nacionais.