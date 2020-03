A alternativa do City a Skriniar também está na zaga da Inter

O Manchester City tem claro que a próxima temporada deve reforçar o eixo de sua defesa. Guardiola não está satisfeito com o nível defensivo de seus zagueiros, também punido por lesões como Laporte, e quer contratações no verão.

Um dos grandes nomes que os 'citizens' tem na mente é o de Martin Skriniar. Em janeiro, eles já estavam interessados ​​no jogador eslovaco e até o 'Daily Star' falou de uma ofensiva de 94 milhões de euros que não ocorreu.

O Pep Guardiola está ciente do alto preço a ser pago pelo zagueiro, mas com a sanção da UEFA não está muito claro qual será seu teto de gastos na próxima temporada. Além disso, a Inter tenta renovar com o jogador, então buscaram uma alternativa mais barata.

E o City não foi muito longe, porque de acordo com o 'TuttoSport', a equipe inglesa focou o parceiro de defesa da Skriniar, o italiano Alessandro Bastoni.

Aos 20 anos, o jovem zagueiro central assumiu o lugar de Diego Godín e se estabeleceu em sua primeira temporada no Inter, onde possui 1.330 minutos em 17 jogos e um gol. Além disso, é internacional com a Seleção Italiana Sub-21.

Bastoni se destaca por seu domínio no jogo aéreo, sua capacidade de antecipar e seu bom manuseio da bola. Qualidades que também gostam de um Pep Guardiola que precisa de um zagueiro de garantia.