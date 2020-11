Diego Armando Maradona faleceu nessa quarta-feira 25 de novembro devido a uma parada cardiorrespiratória na casa do Tigre onde estava após a sua operação na cabeça.

Por volta das 13.00 horas a imprensa local começou a difundir a notícia. Alguns veículos garantem que quatro ambulâncias foram ao socorro do astro, enquanto outras versões falam de nove veículos.

Mas não conseguiram reanimar Maradona e o pior aconteceu. Cerca de 24 horas depois, o advogado do ex-jogador argentino divulgou um comunicado criticando a assistência médica recebida.

"E quanto à informação das autoridades de San Isidro, é inexplicável que durante 12 horas meu amigo não tenha tido a atenção por parte do pessoal de saúde dedicado a esses fins. A ambulância demorou mais de meia hora para chegar, o que foi uma idiotice criminosa", escreveu o advogado.

Veja a íntegra do comunicado:

"Hoje é um dia de profunda dor, tristeza e reflexão. Sinto em meu coração a partida do meu amigo, a quem honrei com minha lealdade e companheirismo até o último de seus dias. Minha despedida eu fiz com ele pessoalmente, e o velório deve ser um momento íntimo e familiar.

E quanto à informação das autoridades de San Isidro, é inexplicável que durante 12 horas meu amigo não tenha tido a atenção por parte do pessoal de saúde dedicado a esses fins. A ambulância demorou mais de meia hora para chegar, o que foi uma idiotice criminosa.

Não se deve passar por cima desse fato, e vou pedir que se investigue até as últimas consequências. Como me dizia Diego: você é meu soldado, atue sem piedade.

Para definir Diego neste momento de profunda desolação e dor, posso dizer: foi um bom filho, o melhor jogador da história e uma pessoa honesta.

Que descanse em paz, irmão."