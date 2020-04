A ameaça de Payet, Thauvin e Mandanda se o Marsella reduzir os salários

O mundo vive uma crise econômica global provocada pelo COVID-19. Os clubes de futebol tentam amenizar a situação e por isso muitos decidiram reduzir os salários dos seus jogadores. Mas nem todos estão de acordo.

Três jogadores do Olympique de Marsella são contra essa decisão. De acorco com o 'L'Équipe', Payet, Thauvin e Mandanda não querem nem ouvir falar na possibilidade de redução salarial.

Os jogadores teriam ameaçado deixar o clube francês na próxima janela, caso o Marsella levar a cabo essa proposta. Os três são os mais bem pagos do elenco.

O departamento jurídico do clube estuda o caso antes de que o clube siga com a ideia. Seja como for, uma guerra interna está declarada no clube.