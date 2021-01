A América é verde: O Palmeiras é campeão da Libertadores!

O sonho do Palmeiras se tornou realidade, o que faltava para o projeto do Verdão não falta mais, o time é bicampeão da Libertadores e já sonha com o Mundial de Clubes.

Em uma final com cara de Libertadores, pegada, truncada, sem muitos espaços, o herói do título só foi ser conhecido nos últimos minutos dos acréscimos.

A taça confirma a força do projeto do alviverde, coroa a parceira de êxito do clube com a Crefisa, a aposta pelos jovens e por um treinador até então desconhecido no cenário nacional, Abel Ferreira.

Não foi dessa vez que o Santos, que contra tudo e contra todos, chegou a final da competição com um lindo trabalho de Cuca, conquistou o tetra da Libertadores.

Com um clima diferente, o mais emblemático estádio do mundo tinha torcida, cinco mil pessoas entre convidados dos clubes, da Conmebol, familiares dos jogadores, enfim, uma das grandes incoerências da entidade de controla o futebol da América Latina.

Quando a bola rolou tivemos um jogou de poucas chances, com muitas faltas no meio de campo, muitas paradas para atendimentos médicos e bastante catimbado, o clima estava quente e alguns duelos chegavam a sair faísca.

O Santos tinha maior posse de bola e apostava as suas jogadas em Marinho, já que Soteldo não teve uma grande atuação. Do lado o Palmeiras, Rony era o cara que infernizava a defesa do Peixe.

A primeira boa jogada de gol saiu aos 35 mintuos quando Marcos Rocha lançou Raphael Veiga, o meia do Palmeiras invadiu a área e bateu cruzado, mas mandou direto para fora.

As maiores emoções ficaram guardadas para o segundo tempo com as equipes obrigadas a se lançar ao ataque em busca do resultado. O jogo melhorou e o jogo ganhou contornos épicos.

Aos 58', Marinho levantou na área, Lucas Veríssimo se esticou todo para desviar, mas sem a força necessária. O Verdão respondeu com Raphael Veiga em cobrança de a falta muito perigosa, que acabou acertando a rede pelo lado de fora.

Com o jogo se encaminhando para a parte final, Pituca bateu firme de fora da área, Weverton tiraou com uma manchete de volei e no rebote Felipe Janatan experimentou, mas mandou longe.

O Santos apertava, Marinho fez o levantamento, a zaga do Palmeiras afastou parcialmente e Pituca tentou no rebote. A bola pegou em Kaio Jorge e sobiu o suficiente para o próprio atacante tentar de bicicleta para a boa defesa de Weverton.

O árbitro deu 8 minutos de acréscimos e a história do jogo mudou completamente. Cuca foi expulso por segurar a bola na lateral e disputar com Marcos Rocha. Rapidamente começou uma confusão na beira do campo e o treinador acabou vendo o vermelho.

Quando as coisas se alcamaram e a partida foi retomada, saiu o gol do título! Rony fez o cruzamento na área, Breno Lopes, que havia entrado seis minutos antes, subiu mais alto que Pará, desviou de cabeça e pintou a América de verde!

Depois de alcançar a glória eterna, o Palmeiras terá um período merecido de festa, antes de disputar a final da Copa do Brasil e o tão sonhado Mundial de Clubes.