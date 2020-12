A angustiante rotina de Messi ao sair do Camp Nou

Ser Leo Messi não é fácil. Embora haja muitas pessoas que sonham todos os dias em ser uma estrela da magnitude do argentino, a verdade é que a vida do craque do Barcelona não é nada fácil.

Isso porque as dezenas de fãs que sempre acompanham Leo em todos os lugares tornam o seu dia a dia mais do que complicado, como mostrou o usuário do TikTok 'guillembarbeta02'.

O torcedor do Barça compartilhou um vídeo da saída de Messi do Camp Nou no domingo, 29 de novembro, após a derrota por 4 a 0 sobre o Osasuna na 11ª rodada da LaLiga.

Gritos de "Messi!" e dezenas de pessoas ao redor do veículo com seus celulares foi o cenário que o argentino encontrou ao tentar voltar para casa. Na verdade, é a cena que sempre ele encontra. Leo tentou responder a todos com sorrisos, piscadelas e gestos de 'ok' para seus torcedores , que não paravam de lhe mostrar todo o seu amor.