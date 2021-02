A aposta do Bayern de Munique no futebol francês

A França é uma das grandes potências do futebol. E o Bayern de Munique é também, a nível de clubes. Portanto, é normal que os dois caminhos tenham se encontrado como no caso da equipe da Baviera.

A contratação de Dayot Upamecano mostra o compromisso do clube com os jogadores franceses, como recordou o 'AS'. Com o ainda jogador do RB Leipzig, serão oito franceses no elenco, se todos continuarem.

Neste momento, Flick tem um reforço de luxo composto por Nianzou, Lucas Hernández, Pavard, Bouna Sarr, Corentin Tolisso e Kingsley Coman, ao qual o próprio Upamecano seria adicionado.

O Bayern teve grandes jogadores franceses, mas nunca acumulou tantos. Um dos exemplos a seguir é Willy Sagnol, que assinou pelo Georgia justamente nesta segunda-feira.

Mas se há um francês contemporâneo que lembra o Bayern, esse francês é Franck Ribèry. O ponta-esquerda se tornou uma lenda em uma das laterais, com a outra ocupada por Robben, para formar um dos melhores times do mundo.