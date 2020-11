A Argentina está preocupada com o tornozelo de Messi

De acordo com alguns veículos argentinos, o tornozelo de Leo Messi chega sobrecarregado para as duas partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar 2022. Tanto que a sua participação está no ar.

No entanto, apesar das dores, Messi treinou nessa terça-feira. Segundo a imprensa local, o azulgrana se exercitou normalmente, embora Lionel Scaloni consultará o atacante para conhecer o seu estado.

A sua reserva contra o Betis se deu, segundo o treinador do Barcelona, Ronald Koeman, a certos problemas físicos que, por outro lado, não impediram o jogador de entrar no segundo tempo e fez um partidaço, mas na Argentina não querem arriscar.

'TyC Sports' vazou aquela que seria a escalação da 'Albiceleste' para a partida contra o Peru. E Leo está nos planos iniciais junto a Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Palacios/Lo Celso; Lautaro e Di María.