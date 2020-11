Maradona é operado com êxito após ter sido detectado coágulo no cérebro

A situação de Diego Armando Maradona manteve o povo argentino em estado de alerta. Depois de ser internado na segunda-feira por aparente anemia, um coágulo foi finalmente detectado no cérebro causado por um hematoma subdural por conta do qual ele teve que se submeter a uma cirurgia nesta terça-feira.

Dieguito foi transferido para a Clínica Olivos, onde iniciou foi submetido à uma cirurgia que demorou pouco mais de uma hora para terminar... com total sucesso, como disseram os meios de comunicação argentinos como 'TyC Sports' ou 'Clarín'.

Notícias ótimas vindas do país sul-americano. As dezenas de torcedores que bateram na porta do centro médico festejaram com alegria o jogo que Maradona ganhou. O mais importante.

Um resultado satisfatório que agora deve ser levado com cautela. O 'Pelusa' deve agora enfrentar um processo de recuperação sempre difícil para, aos poucos, deixar para trás seus problemas de saúde em tempos muito complicados nesta seção.

Além disso, nesta quarta-feira, ele passará por novos testes para garantir o sucesso da operação. Ele vai passar a noite de terça-feira em observação antes de enfrentar os exames.